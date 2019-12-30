Причиной пожара в доме в Тюмени стал поджог

ТЮМЕНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Поджог стал причиной пожара, произошедшего в пятницу в многоквартирном доме в Тюмени. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Пожар на первом этаже многоквартирного дома по улице Олимпийской в Тюмени, в результате которого было эвакуировано 36 человек и трое госпитализированы в областную клиническую больницу, по предварительным данным, произошел из-за занесения открытого огня. Мужчина задержан, с ним работают сотрудники правоохранительные органов", - сказал собеседник.

Заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников уточнил, что в первый отдел полиции Тюмени доставили мужчину 1955 года рождения. "По той информации, которой мы располагаем, данный мужчина по решению суда должен был покинуть квартиру, так как она не принадлежит ему по праву собственности, а является государственной, и основания для проживания у него в ней закончились. Решение суда он исполнять не стал, и, когда к нему пришли представители УФССП, из мести совершил поджог. В данный момент устанавливается размер ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал Каморников.

В пресс-службе администрации Тюмени уточнили, что жильцы дома вернулись в свои квартиры сразу, как только ответственные службы провели необходимые работы.

"Возгорание было лишь в одной квартире на первом этаже, здание не пострадало, верхние этажи были лишь задымлены. Отключение электро - и водоснабжения было произведено на время ликвидации пожара, к месту произошедшего был организован автотранспорт, где все люди могли согреться. Коммунальные службы провели все необходимые мероприятия. Жильцы в кратчайшие сроки вернулись обратно в квартиры", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании на первом этаже девятиэтажного жилого многоквартирного дома по улице Олимпийская, 12А в Тюмени поступило в 11:30 (09:30 мск) в пятницу. Были эвакуированы 36 жильцов, 11 человек пострадали, трое госпитализированы.