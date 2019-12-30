Черные ящики разбившегося самолета Bek Air передали в Москву

НУР-СУЛТАН, 30 декабря. /ТАСС/. Бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета казахстанской авиакомпании Bek Air находятся в хорошем состоянии и переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву.

Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

"Бортовые самописцы вчера были переданы в Межгосударственный авиационный комитет... наши специалисты их повезли. Три бортовых самописца находятся в хорошем состоянии, поэтому надеемся, что проблем с их расшифровкой не будет", - рассказал Скляр.

Черные ящики могут расшифровать до 10 января 2020 года. "Межгосударственный авиационный комитет пообещал, что в праздничные дни они будут работать, дадут свои расшифровки, и мы до 10 января, как говорили, дадим предварительные результаты расследования", - рассказал Скляр.

"В Алма-Аты на место происшествия позавчера прибыли специалисты МАК, они оказывают всяческое содействие. Они объективны, они независимы. Если самописец не поврежден, то его, как они утверждают, можно достаточно быстро расшифровать. Поручение президента страны... до 10 января предварительные итоги [расследования] мы должны озвучить. Я думаю, что к этому сроку мы обязательно уложимся", - уточнил заместитель премьер-министра.