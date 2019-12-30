Водителя рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Липецком, арестовали

ТАСС, 30 декабря. Водителя рейсового автобуса Москва - Тбилиси, попавшего в ДТП 26 декабря в Липецкой области, арестовали. Об этом сказано в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой прокуратуры региона.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва - Тбилиси, опрокинулся в кювет 26 декабря на 356-м км трассы М-4 "Дон" в Становлянском районе Липецкой области. В салоне находились 19 человек, среди которых, по уточненным данным, было семь граждан Грузии, двое из них погибли. Восемь человек с травмами были госпитализированы.

"При рассмотрении ходатайства установлено, что водитель является гражданином Грузии, зарегистрирован и постоянно проживает в этом государстве. Прокуратура поддержала ходатайство, полагая, что иностранный гражданин может скрыться от следствия и суда. В результате водитель заключен под стражу на время следствия", - говорится в сообщении.