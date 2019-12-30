Двоих пострадавших госпитализировали после ДТП в Югре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Двое пострадавших в аварии с автобусом на 18-м километре трассы Лянтор - Нижнесортымский в Ханты-Мансийском автономном округе госпитализированы. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения ХМАО.

"По уточненным данным, девять пострадавших, из них двое в тяжелой степени тяжести госпитализированы в Лянторскую городскую больницу, у остальных состояние легкой степени тяжести. Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в департаменте.

В сообщении департамента общественных и внешних связей округа в свою очередь говорится об увеличении числа пострадавших до 12 человек.

"Предварительно при столкновении вахтового автобуса с тралом пострадали 12 человек. Двое - в тяжелом состоянии, их на вертолете доставят в Центр медицины катастроф в Сургуте в травматологическое отделение", - говорится в сообщении, распространенном департаментом.

Там также уточняется, что для обогрева пострадавших прибыли два автобуса. "Движение на трассе не перекрыто, создано реверсивное движение - одна полоса регулируется в зависимости от потока транспорта", - уточнили там.

По предварительной информации, автобус, который вез рабочих с месторождения, врезался в ехавший впереди грузовой автомобиль с прицепом. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что авария произошла в Сургутском районе. Как сообщала пресс-служба районной администрации, автобус принадлежит "Сургутнефтегазу".

Как сообщил ТАСС глава города Лянтора Сергей Махиня, наиболее тяжелые травмы получил водитель автобуса.

В новость внесены изменения (18:50 мск) - добавлена информация от департамента общественных и внешних связей округа.