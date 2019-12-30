Прокуратура ХМАО начала проверку после ДТП с автобусом

ТАСС, 30 декабря. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) начала проверку по факту ДТП с автобусом и грузовым автомобилем на автодороге Лянтор - Нижнесортымский, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В результате ДТП пострадали 11 человек. "Прокуратура автономного округа организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 30 декабря на 20-м километре автодороги Лянтор - Нижнесортымский" в Сургутском районе, вследствие чего произошло травмирование пассажиров транспортных средств", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, автобус, который вез рабочих с месторождения, врезался в ехавший впереди грузовой автомобиль с прицепом. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что авария произошла в Сургутском районе. Как сообщала пресс-служба районной администрации, автобус принадлежит "Сургутнефтегазу".

Как сообщил ТАСС глава города Лянтора Сергей Махиня, наиболее тяжелые травмы получил водитель автобуса.