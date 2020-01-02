СМИ: Ливан получил от Интерпола ордер на арест Карлоса Гона

ТАСС, 2 января. Ливанские службы безопасности получили от Интерпола международный ордер на арест бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который бежал в Ливан из-под домашнего ареста в Токио. Об этом в четверг сообщила газета Daily Star со ссылкой на исполняющего обязанности министра юстиции страны.

Как сообщает другой источник издания в органах юстиции, ожидается, что Гон даст показания об обвинениях, которые ему предъявляют в Японии, на следующей неделе.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. На этой неделе стало известно, что он бежал из Японии в Ливан.