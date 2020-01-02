СМИ: запрос в Интерпол по поводу Карлоса Гона подало правительство Японии

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Запрос в Интерпол на оформление международного ордера на арест бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона был сделан правительством Японии. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Ранее газета Daily Star со ссылкой на исполняющего обязанности министра юстиции Ливана сообщила, что ливанские службы безопасности получили от Интерпола международный ордер на арест Карлоса Гона.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. На этой неделе стало известно, что он бежал из Японии в Ливан.