Карлос Гон сообщил, что организовал свой побег из Токио самостоятельно

Экс-главе Nissan и Renault грозят тюрьма и миллионный штраф. В чем обвиняют Карлоса Гона

"Моя семья не играла никакой роли в подготовке моего отбытия из Токио", - указал он в заявлении, выдержки из которого привела газета Daily Star.

Ранее исполняющий обязанности министра юстиции Ливана Альберт Сархан сообщил национальному агентству Al Wataniya, что в Бейрут поступил из Интерпола международный ордер на арест Гона. По данным японского агентства Kyodo, соответствующий запрос в Интерпол был сделан правительством Японии.

При этом, по данным Кyodo, по крайней мере две частные охранные компании из США и Ливана могли способствовать бегству Гона из Японии.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. Ему было запрещено покидать Японию до проведения судебного заседания, назначенного на апрель 2020 года. На этой неделе стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан.