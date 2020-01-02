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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Карлос Гон сообщил, что организовал свой побег из Токио самостоятельно

По данным агентства Кyodo, по крайней мере две частные охранные компании из США и Ливана могли способствовать его бегству

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон сообщил в четверг, что организовал свой побег из Токио самостоятельно.

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"Моя семья не играла никакой роли в подготовке моего отбытия из Токио", - указал он в заявлении, выдержки из которого привела газета Daily Star.

Ранее исполняющий обязанности министра юстиции Ливана Альберт Сархан сообщил национальному агентству Al Wataniya, что в Бейрут поступил из Интерпола международный ордер на арест Гона. По данным японского агентства Kyodo, соответствующий запрос в Интерпол был сделан правительством Японии.

При этом, по данным Кyodo, по крайней мере две частные охранные компании из США и Ливана могли способствовать бегству Гона из Японии.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. Ему было запрещено покидать Японию до проведения судебного заседания, назначенного на апрель 2020 года. На этой неделе стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан.

Теги
ЯпонияЛиванДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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