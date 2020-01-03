МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Причиной пожара в частном доме в Подмосковье могла стать аварийная работа электросетей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Предварительной причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электросетей или электрооборудования, - сообщили в ГСУ. - По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего смерть в пожаре четырех человек, двое из которых дети (ч. 3 ст. 219 УК РФ)".

Предварительной причиной смерти семьи является отравление угарным газом. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначен ряд экспертиз.

В пятницу в подмосковном Подольске в СНТ "Борисовка" в дачном доме произошло возгорание на площади более 100 кв. метров. Частный жилой дом сгорел полностью. Во время тушения пожара обнаружены тела четырех человек - двух детей в возрасте восьми месяцев и трех лет, а также мужчины и женщины. Еще одну пожилую женщину госпитализировали.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что в доме, по словам соседей, проживала семья из пяти человек, одному взрослому удалось спастись.