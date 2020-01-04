{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: у напавшего на людей с ножом под Парижем нашли записку с религиозными высказываниями

При этом, по данным телеканала BFM, "никаких следов радикализма в настоящий момент не обнаружено"

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Молодой человек, совершивший в пятницу близ французского города Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) нападение на людей, недавно принял ислам. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM.

По его сведениям, в рюкзаке нападавшего, который сотрудники полиции нашли сразу после преступления, была обнаружена записка, в которой "содержались высказывания религиозного характера". Тем не менее, как указывает телеканал, "никаких следов радикализма в настоящий момент не обнаружено". Злоумышленник также не фигурировал в электронной базе радикальных исламистов, которую ведет французская полиция. В то же время он был известен полиции по мелким правонарушениям.

Согласно данным, обнародованным в пятницу вечером, совершивший нападение - 22-летний мужчина по имени Натан - страдал от психических заболеваний, в связи с чем ранее несколько раз был госпитализирован.

Нападение на прохожих было совершено в пятницу днем в парке, расположенном рядом с городом Вильжюиф (юго-восточнее Парижа). Мужчина, проживавший в 14-м округе Парижа, пришел туда босиком и вооруженный ножом. В результате нападения на прохожих один человек получил ранения. Затем злоумышленник отправился к близлежащему крупному торговому центру и на стоянке для автомобилей нанес ранения еще двум прохожим - мужчине и женщине.

Первый из раненых умер. Двое других находятся в больнице. Преступник был застрелен полицейскими на автостоянке у торгового центра.

Инцидент не квалифицирован как террористический акт, следствие передано прокуратуре города Кретей - административного центра департамента Валь-де-Марн. Ожидается, что в субботу вечером с заявлением по этому инциденту выступит прокурор Шартра Реми Кутэн.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
Задержан мужчина, сообщивший о якобы минировании Новгородского Кремля
Он находился в состоянии алкогольного опьянения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС