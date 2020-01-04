СМИ: у напавшего на людей с ножом под Парижем нашли записку с религиозными высказываниями

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Молодой человек, совершивший в пятницу близ французского города Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) нападение на людей, недавно принял ислам. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM.

По его сведениям, в рюкзаке нападавшего, который сотрудники полиции нашли сразу после преступления, была обнаружена записка, в которой "содержались высказывания религиозного характера". Тем не менее, как указывает телеканал, "никаких следов радикализма в настоящий момент не обнаружено". Злоумышленник также не фигурировал в электронной базе радикальных исламистов, которую ведет французская полиция. В то же время он был известен полиции по мелким правонарушениям.

Согласно данным, обнародованным в пятницу вечером, совершивший нападение - 22-летний мужчина по имени Натан - страдал от психических заболеваний, в связи с чем ранее несколько раз был госпитализирован.

Нападение на прохожих было совершено в пятницу днем в парке, расположенном рядом с городом Вильжюиф (юго-восточнее Парижа). Мужчина, проживавший в 14-м округе Парижа, пришел туда босиком и вооруженный ножом. В результате нападения на прохожих один человек получил ранения. Затем злоумышленник отправился к близлежащему крупному торговому центру и на стоянке для автомобилей нанес ранения еще двум прохожим - мужчине и женщине.

Первый из раненых умер. Двое других находятся в больнице. Преступник был застрелен полицейскими на автостоянке у торгового центра.

Инцидент не квалифицирован как террористический акт, следствие передано прокуратуре города Кретей - административного центра департамента Валь-де-Марн. Ожидается, что в субботу вечером с заявлением по этому инциденту выступит прокурор Шартра Реми Кутэн.