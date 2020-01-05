{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство РФ призвало россиян в Кении к бдительности после сообщений об атаке боевиков

В дипмиссии также рекомендуют избегать мест массового скопления людей

ТАСС, 5 января. Посольство РФ в Кении призвало россиян, находящихся в этой стране, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей после сообщений об атаке боевиков на военную базу в прибрежном округе Ламу.

"В связи с сообщениями о нападении экстремистов на военный объект в округе Ламу посольство призывает всех российских граждан в Кении проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей, при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать [российское] посольство", - говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в воскресенье на его странице в Twitter.

В воскресенье боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" атаковали военную базу в округе Ламу на северном побережье Кении недалеко от границы с Сомали. Как сообщило командование Вооруженных сил Кении, нападение было успешно отражено, ликвидированы по меньшей мере четыре боевика.

Теги
КенияРоссия
Реклама на ТАСС
Николь Кидман и Пинк пожертвовали $1 млн на борьбу с пожарами в Австралии
В свою очередь Хью Джекман разместил в своем аккаунте в Instagram призыв помочь в борьбе со стихией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС