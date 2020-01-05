Посольство РФ призвало россиян в Кении к бдительности после сообщений об атаке боевиков

ТАСС, 5 января. Посольство РФ в Кении призвало россиян, находящихся в этой стране, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей после сообщений об атаке боевиков на военную базу в прибрежном округе Ламу.

"В связи с сообщениями о нападении экстремистов на военный объект в округе Ламу посольство призывает всех российских граждан в Кении проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей, при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать [российское] посольство", - говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в воскресенье на его странице в Twitter.

В воскресенье боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" атаковали военную базу в округе Ламу на северном побережье Кении недалеко от границы с Сомали. Как сообщило командование Вооруженных сил Кении, нападение было успешно отражено, ликвидированы по меньшей мере четыре боевика.