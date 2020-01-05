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Лесные пожары в Австралии

Малайзия предложила помощь Австралии в тушении лесных пожаров

Правительство Малайзии также выразило соболезнования всем погибшим и пострадавшим в результате стихийного бедствия

СИНГАПУР, 5 января. /ТАСС/. Власти Малайзии предложили направить в Австралию спасателей и специальную технику для тушения лесных пожаров, которые охватили восточные и юго-восточные районы страны. Об этом говорится в заявлении вице-премьера Ван Азизы Ван Исмаил, распространенном в воскресенье канцелярией премьер-министра.

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"Малайзия готова направить необходимую помощь Австралии, в том числе сотрудников Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, а также членов специального отряда помощи при бедствиях", - заявила вице-премьер. По ее словам, "власти также готовы предоставить специальную технику для борьбы с пожарами".

Ван Азиза Ван Исмаил также выразила "соболезнования всем погибшим и пострадавшим от этого стихийного бедствия". "Правительство Малайзии выражает также сожаление в связи с ущербом, который принесли государству пожары", - отметила она.

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября 2019 года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожены порядка 6 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года, в огне погибли 23 человека, в том числе трое пожарных. Шесть человек пропали без вести.

Теги
АвстралияМалайзияЛесные пожары в Австралии
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