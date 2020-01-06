Ударивший ножом шофера скорой помощи в Архангельске отпущен под подписку о невыезде

ТАСС, 6 января. Мужчина, ударивший ножом шофера машины скорой помощи в Архангельске 4 января, отпущен под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе областного УМВД.

"Нападавшему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, против него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои")", - сказал представитель пресс-службы, добавив, что пострадавшему была оказана помощь, его жизни ничто не угрожает.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, инцидент произошел на проспекте Советских космонавтов, куда бригада скорой помощи приехала по срочному вызову и вынужденно перекрыла один из проездов во дворе жилого дома. Водитель иномарки, находившийся во дворе, начал требовать от врачей освободить проезд, после чего нанес ножевое ранение водителю бригады медиков и скрылся с места происшествия.

Нападавший был задержан в течение получаса после происшествия. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Архангельска 1975 года рождения.