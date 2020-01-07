В Ульяновске возбудили уголовное дело после смерти ребенка во время игры в прятки

ТАСС, 7 января. Следственные органы Ульяновской области возбудили уголовное дело в связи с гибелью трехлетнего ребенка, тело которого нашли в кровати. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По факту смерти трехлетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 января мальчик играл в своей комнате, и на время был оставлен без присмотра своими родителями. Ранее в прокуратуре пояснили ТАСС, что, по словам родителей, они играли с сыном в прятки, он ушел в свою комнату, спрятался в кровати-трансформере и на протяжении получаса не реагировал на призывы, после чего родители нашли малыша мертвым.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.