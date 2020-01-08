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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в Иране

Посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии, добавил президент Украины

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана.

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"Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - написал в среду глава украинского государства в Facebook.

Зеленский также сообщил, что "по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли." "Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших", - добавил президент.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности.

Теги
УкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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