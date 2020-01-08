Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в Иране

"Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - написал в среду глава украинского государства в Facebook.

Зеленский также сообщил, что "по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли." "Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших", - добавил президент.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности.