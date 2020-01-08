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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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Гончарук: на борту разбившегося в Иране самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа

Премьер-министр Украины сообщил, что на месте происшествия работает украинский консул

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Более 170 человек было на борту разбившегося в аэропорту Тегерана украинского самолета. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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"Сейчас уточняем количество граждан Украины, которые были на борту. По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа", - написал он в своем Telegram-канале, пообещав обнародовать более детальную информацию в ближайшее время.

Гончарук добавил, что "работа по установлению причин трагедии уже организована". По его словам, на месте происшествия работает украинский консул, создана оперативная кризисная группа.

Теги
УкраинаИранГончарук, Алексей ВалерьевичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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