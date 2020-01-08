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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Косачев призвал не делать поспешных выводов в связи с крушением самолета в Иране

Глава комитета Совфеда по международным делам выразил соболезнования всем родственникам и близким погибших

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предлагает не строить поспешных версий в связи с крушением украинского самолета в аэропорту Тегерана.

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"Страшная катастрофа в Тегеране с украинским авиалайнером. Судя по всему, никто не выжил. Техническая неисправность? Ошибка экипажа? Теракт? Покажет только следствие, никаких поспешных версий строить нельзя", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что российское посольство сейчас выясняет, были ли на борту россияне. "Как бы то ни было, искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших, вне зависимости от гражданства. Скорбим вместе с народом Украины", - подчеркнул сенатор.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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