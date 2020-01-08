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Крушение Boeing-737 в Тегеране

СНБО: в авиакатастрофе в Тегеране погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа

В связи с крушением Boeing 737 создан оперативный штаб

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создал оперативный штаб с целью выяснения обстоятельств крушения пассажирского самолета "Международный авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране, где погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом в среду сообщила пресс-служба СНБО.

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"По поручению президента Украины Владимира Зеленского при СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране", - говорится в сообщении пресс-службы и уточняется, что "подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа".

В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, главы силовых ведомств. Руководство штабом осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. "Дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии и предоставления оперативной информации", - добавили в пресс-службе СНБО.

Теги
УкраинаИранЗеленский, Владимир АлександровичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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