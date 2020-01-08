МВД Украины уточнило число находившихся на борту разбившегося в Тегеране самолета

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. На борту разбившегося в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины" было 180 человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"На борту [было] 180 человек, среди которых были украинцы. Предварительно, все погибли", - сказано в сообщении министерства в его Telegram-канале.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился после взлета в Тегеране. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы и срочно возвращается в Киев из Омана.