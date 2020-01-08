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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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МВД Украины уточнило число находившихся на борту разбившегося в Тегеране самолета

По данным ведомства, погибли 180 человек

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. На борту разбившегося в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины" было 180 человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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"На борту [было] 180 человек, среди которых были украинцы. Предварительно, все погибли", - сказано в сообщении министерства в его Telegram-канале.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился после взлета в Тегеране. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы и срочно возвращается в Киев из Омана.

Теги
УкраинаИранОманЗеленский, Владимир АлександровичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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