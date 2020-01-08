Украинские поисковики готовятся для отправки на место авиакатастрофы в Тегеран

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Украина формирует группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы готовим к командировке группу для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности. По данным МВД Украины, на борту находились 180 человек, все они погибли.