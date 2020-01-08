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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Украинские поисковики готовятся для отправки на место авиакатастрофы в Тегеран

Они примут участие в расследовании причин крушения лайнера, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Украина формирует группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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"Мы готовим к командировке группу для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности. По данным МВД Украины, на борту находились 180 человек, все они погибли.

Теги
УкраинаИранГончарук, Алексей ВалерьевичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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