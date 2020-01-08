Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке открыть уголовное дело по факту крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране, а также провести проверку летной пригодности всего гражданского флота в стране.

"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране, необходимо проверить летную пригодность всего гражданского флота", - написал Зеленский в Facebook, добавив, что "будут отрабатываться все возможные версии" [катастрофы в Тегеране].

В МАУ сообщили, что будет создана комиссия по расследованию причин аварии. По словам представителей авиакомпании, последнее плановое техническое обслуживание упавшего самолета прошло 6 января. После трагедии МАУ прекратила рейсы в Тегеран на неопределенный срок.

Власти Ирана заявили, что причиной катастрофы могла стать неисправность двигателя. В посольстве Украины в Иране сообщили, что пока версии теракта или ракетного удара не рассматриваются.​​​​​​