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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране

Президент Украины также поручил открыть дело по факту крушения самолета в Тегеране

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке открыть уголовное дело по факту крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране, а также провести проверку летной пригодности всего гражданского флота в стране.

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"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране, необходимо проверить летную пригодность всего гражданского флота", - написал Зеленский в Facebook, добавив, что "будут отрабатываться все возможные версии" [катастрофы в Тегеране].

В МАУ сообщили, что будет создана комиссия по расследованию причин аварии. По словам представителей авиакомпании, последнее плановое техническое обслуживание упавшего самолета прошло 6 января. После трагедии МАУ прекратила  рейсы в Тегеран на неопределенный срок.

Власти Ирана заявили, что причиной катастрофы могла стать неисправность двигателя. В посольстве Украины в Иране сообщили, что пока версии теракта или ракетного удара не рассматриваются.​​​​​​

Теги
УкраинаИранЗеленский, Владимир АлександровичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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