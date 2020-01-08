Глава МИД Украины сообщил, что в авиакатастрофе под Тегераном погибли граждане семи стран

ТАСС, 8 января. Граждане семи стран погибли в результате катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, общее число погибших составило 176 человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter .

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"Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе [рейса] PS 752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3. Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование", - написал он.

8 января авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Как сообщило иранское агентство Fars, причиной аварии могла стать техническая неисправность.