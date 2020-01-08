Украина и Иран договорились сотрудничать при расследовании авиакатастрофы в Тегеране

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Украина и Иран договорились координировать действия своих следственных групп, работающих над выяснением причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране. Об этом в среду заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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"Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы [рейса] PS 752 в Тегеране", - написал глава внешнеполитического ведомства Украины в Twitter после телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Пристайко также сообщил, что Зариф выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой.