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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Госавиаслужба Украины внепланово проверит все авиакомпании страны на безопасность полетов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил не спекулировать на причинах трагедии

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Госавиаслужба Украины проведет внеплановые проверки авиакомпаний по вопросу обеспечения безопасности полетов после авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране. Об этом сообщил в среду министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"Будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов авиакомпаний", - написал он в Facebook. Кроме того, отметил министр, "решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января 2020 года до выяснения причин катастрофы".

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский дал поручение генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное дело по факту катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Зеленский также заявил, что будет поведена проверка летной годности всего гражданского флота.

В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов попросил не спекулировать на причинах трагедии. "Определенные СМИ уже дают собственные оценки, появилось большое количество специалистов, которые делают выводы. Мы бы попросили беспристрастно относиться к этому событию, потому что регион сложный, в последнее время там происходят некоторые события", - сказал он на брифинге.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело с целью выяснения причин катастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины (МАУ) в Тегеране.

Теги
УкраинаИранЗеленский, Владимир АлександровичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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