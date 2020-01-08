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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Власти США определяют порядок действий в ситуации вокруг авиакатастрофы в Иране

Госдепартамент и Федеральное авиационное управление США пока не ответили на вопрос о том, собираются ли американские власти направить своих экспертов в Тегеран

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Власти США следят за ситуацией вокруг катастрофы самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в Иране и, исходя из принятых ограничений, определяют оптимальный порядок действий. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель отдела по связям со СМИ Национального управления США по безопасности на транспорте (НУБТ) Кристофер О'Нил.

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"НУБТ следит за развитием событий, связанных с катастрофой рейса 752 компании "Международные авиалинии Украины", и следует своим стандартным процедурам проведения расследований международных авиационных происшествий, в том числе учитывая давние ограничения по этой стране (Ирану - прим. ТАСС). В соответствии с обычными процедурами НУБТ работает с Госдепартаментом и другими ведомствами [США] над определением оптимального порядка действий", - отметил он.

Госдепартамент и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США пока не ответили на вопрос ТАСС о том, собираются ли американские власти направить своих экспертов в Иран для проведения соответствующего расследования.

НУБТ является специализированным независимым ведомством федерального правительства США. Его штаб-квартира находится в Вашингтоне. Управление располагает девятью региональными подразделениями в разных частях страны. Как правило, в изучении обстоятельств авиапроисшествий за рубежом с самолетами, произведенными компанией Boeing, принимают участие специалисты ФАУ и НУБТ.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", который совершал рейс из Тегерана в Киев, упал рано утром 8 января возле аэропорта имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Теги
УкраинаСШАИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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