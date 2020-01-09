Глава Минтранса Канады призвал не спекулировать на версиях катастрофы с самолетом в Иране

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Следствию предстоит рассмотреть различные версии катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана, но не стоит сейчас спекулировать на эту тему. Об этом заявил журналистам в Оттаве министр транспорта Канады Марк Гарно.

"Мы потеряли контроль с ним [самолетом] [сразу после взлета] и можем предполагать, что произошло что-то очень необычное, но сейчас мы не будем спекулировать на эту тему", - сказал он. "Есть несколько версий [катастрофы], но давайте подождем получения более подробной информации", - призвал министр.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что "по меньшей мере 63 из находившихся на борту самолета людей были канадцами, а 138 из 176 человек - летели в Канаду". Он также отказался говорить о возможных причинах катастрофы самолета, отметив, что Оттава находится на связи со всеми заинтересованными сторонами.