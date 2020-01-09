Иран может прибегнуть к аутсорсингу для расшифровки самописцев Boeing-737

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Организация гражданской авиации Ирана допускает возможность обращения посредством аутсорсинга к экспертам Франции и Канады, если имеющихся возможностей окажется недостаточно для расшифровки бортовых самописцев разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing-737. Об этом сообщил в опубликованном в четверг интервью американской телекомпании CNN глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

"У Ирана в целом имеются потенциал и ноу-хау для расшифровки бортовых самописцев. Все это знают", - сказал он. Абедзаде подтвердил, что оба бортовых самописца украинского самолета повреждены. "Украинские авиаэксперты приехали в Тегеран сегодня. У нас было с ними совещание. Они с завтрашнего дня приступают к расшифровке данных", - продолжал он.

Если имеющегося оборудования "окажется недостаточно для извлечения содержимого", то Тегеран за счет аутсорсинга обратится к помощи "экспертов Франции и Канады", приводит телекомпания слова иранского чиновника. "Затем результаты, какими бы они ни оказались, будут опубликованы и распространены по всему миру", - обещал Абедзаде.

Он, как уточняло агентство Tasnim, опроверг информацию о том, что бортовые самописцы могут быть отправлены в третью страну для расшифровки.