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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Иран может прибегнуть к аутсорсингу для расшифровки самописцев Boeing-737

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде подтвердил, что оба бортовых самописца украинского самолета повреждены

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Организация гражданской авиации Ирана допускает возможность обращения посредством аутсорсинга к экспертам Франции и Канады, если имеющихся возможностей окажется недостаточно для расшифровки бортовых самописцев разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing-737. Об этом сообщил в опубликованном в четверг интервью американской телекомпании CNN глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

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"У Ирана в целом имеются потенциал и ноу-хау для расшифровки бортовых самописцев. Все это знают", - сказал он. Абедзаде подтвердил, что оба бортовых самописца украинского самолета повреждены. "Украинские авиаэксперты приехали в Тегеран сегодня. У нас было с ними совещание. Они с завтрашнего дня приступают к расшифровке данных", - продолжал он.

Если имеющегося оборудования "окажется недостаточно для извлечения содержимого", то Тегеран за счет аутсорсинга обратится к помощи "экспертов Франции и Канады", приводит телекомпания слова иранского чиновника. "Затем результаты, какими бы они ни оказались, будут опубликованы и распространены по всему миру", - обещал Абедзаде.

Он, как уточняло агентство Tasnim, опроверг информацию о том, что бортовые самописцы могут быть отправлены в третью страну для расшифровки.

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ИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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