Иран приветствует участие иностранных экспертов в расследовании катастрофы Boeing

ТАСС, 10 января. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что его страна приветствует участие в расследовании катастрофы украинского самолета представителей тех государств, чьи граждане стали жертвами трагедии. Соответствующее сообщение опубликовано в четверг на сайте дипведомства.

"Исламская Республика Иран приветствует присутствие экспертов из стран, чьи граждане погибли в страшной катастрофе", - говорится в тексте.

Кроме того, Мусави обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, а также правительствам других стран, обладающим информацией о происшествии, с просьбой поделиться ею.

В то же время агентство Reuters информирует, что официальный представитель правительства Ирана призвал компанию Boeing направить своего представителя для участия в расследовании обстоятельств случившегося.