{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Boeing-737 в Тегеране
Обновлено 

Иран приветствует участие иностранных экспертов в расследовании катастрофы Boeing

Официальный представитель МИД республики Аббас Мусави также обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, а также правительствам других стран с просьбой поделиться информацией о происшествии

ТАСС, 10 января. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что его страна приветствует участие в расследовании катастрофы украинского самолета представителей тех государств, чьи граждане стали жертвами трагедии. Соответствующее сообщение опубликовано в четверг на сайте дипведомства.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Исламская Республика Иран приветствует присутствие экспертов из стран, чьи граждане погибли в страшной катастрофе", - говорится в тексте.

Кроме того, Мусави обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, а также правительствам других стран, обладающим информацией о происшествии, с просьбой поделиться ею.

В то же время агентство Reuters информирует, что официальный представитель правительства Ирана призвал компанию Boeing направить своего представителя для участия в расследовании обстоятельств случившегося.

Теги
ИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
Реклама на ТАСС
Пожар на НПЗ в Коми потушен
В МЧС также сообщили, что превышения ПДК вредных веществ из-за пожара не зафиксировано
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС