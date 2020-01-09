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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Украина и ФРГ договорились о сотрудничестве для расследования авиакатастрофы в Иране

Стороны надеются, что расследование будет открытым и беспристрастным

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Киев и Берлин договорились о взаимодействии для расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета в Иране. Об этом после разговора с германским коллегой Хайко Маасом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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"Спасибо Хайко Маасу за поддержку в связи с трагедией рейса PS752, - написал глава внешнеполитического ведомства на странице в Twitter. В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования".

Он добавил, что в этом разговоре речь шла и о процессе урегулирования в Донбассе. "Жду новостей по результатам встречи [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель и [президента России Владимира] Путина 11 января", - уточнил Пристайко.

Теги
УкраинаИранГерманияКрушение Boeing-737 в Тегеране
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