Украина и ФРГ договорились о сотрудничестве для расследования авиакатастрофы в Иране

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Киев и Берлин договорились о взаимодействии для расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета в Иране. Об этом после разговора с германским коллегой Хайко Маасом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Спасибо Хайко Маасу за поддержку в связи с трагедией рейса PS752, - написал глава внешнеполитического ведомства на странице в Twitter. В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования".

Он добавил, что в этом разговоре речь шла и о процессе урегулирования в Донбассе. "Жду новостей по результатам встречи [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель и [президента России Владимира] Путина 11 января", - уточнил Пристайко.