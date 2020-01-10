Компания Boeing готова помочь властям США в расследовании авиакатастрофы в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Корпорация Boeing выразила готовность оказать содействие Национальному управлению США по безопасности на транспорте (НУБТ) в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель американской компании Чарльз Бикерс.

"Мы готовы помочь НУБТ", - отметил он. Бикерс также констатировал, что корпорация могла бы оказать содействие данному американскому ведомству в соответствии с 13-м приложением к Конвенции о международной гражданской авиации. В компании не пояснили, готовятся ли ее специалисты к отправке в исламскую республику.

Газета The New York Times сообщила в четверг со ссылкой на источники, что Иран через Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) предложил НУБТ принять участие в расследовании катастрофы самолета Boeing 737 в Тегеране. В управлении пока не разъяснили, намерены ли его специалисты участвовать в выяснении причин и обстоятельств произошедшего.

Официальный представитель управления в среду заявил, что оно следит за ситуацией вокруг катастрофы и определяет оптимальный порядок действий. В НУБТ пояснили, что проводят консультации с Госдепартаментом и другими ведомствами США. Госдепартамент и Федеральное авиационное управление США также пока не сообщили, собираются ли американские власти направить своих экспертов в Иран для участия в расследовании.