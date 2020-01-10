{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Boeing-737 в Тегеране

Компания Boeing готова помочь властям США в расследовании авиакатастрофы в Иране

В компании при этом не пояснили, готовятся ли ее специалисты к отправке в исламскую республику

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Корпорация Boeing выразила готовность оказать содействие Национальному управлению США по безопасности на транспорте (НУБТ) в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель американской компании Чарльз Бикерс.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Мы готовы помочь НУБТ", - отметил он. Бикерс также констатировал, что корпорация могла бы оказать содействие данному американскому ведомству в соответствии с 13-м приложением к Конвенции о международной гражданской авиации. В компании не пояснили, готовятся ли ее специалисты к отправке в исламскую республику.

Газета The New York Times сообщила в четверг со ссылкой на источники, что Иран через Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) предложил НУБТ принять участие в расследовании катастрофы самолета Boeing 737 в Тегеране. В управлении пока не разъяснили, намерены ли его специалисты участвовать в выяснении причин и обстоятельств произошедшего.

Официальный представитель управления в среду заявил, что оно следит за ситуацией вокруг катастрофы и определяет оптимальный порядок действий. В НУБТ пояснили, что проводят консультации с Госдепартаментом и другими ведомствами США. Госдепартамент и Федеральное авиационное управление США также пока не сообщили, собираются ли американские власти направить своих экспертов в Иран для участия в расследовании.

Теги
СШАКрушение Boeing-737 в Тегеране
Реклама на ТАСС
Крушение Boeing-737 в Тегеране
США направят своего представителя для расследования авиакатастрофы в Иране
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС