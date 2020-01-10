После беспорядков в Сухуме к врачам обратились два человека

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Два человека обратились за медицинской помощью после беспорядков в здании администрации президента Абхазии, они получили амбулаторную помощь и были отпущены домой, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава страны.

Ранее секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба сообщал о том, что в результате беспорядков пострадали "пять-семь человек".

"У нас два обращения с резаными ранами кистей. Они [пострадавшие] обращались в городскую клиническую больницу, получили амбулаторную помощь и были отпущены домой буквально через полчаса", - сказал представитель Минздрава Абхазии. Он также уточнил, что информация о сердечном приступе у спикера парламента Абхазии Валерия Кварчии, который в четверг был доставлен в больницу, не подтвердилась. "Это не был сердечный приступ, это было недомогание. Больше обращений ни в республиканскую, ни в городскую клиническую больницу нет", - добавил представитель министерства здравоохранения.

Как сообщил ТАСС главный врач Сухумской городской больницы Вячеслав Абухба, в настоящее время Кварчия находится в стабильном состоянии, угрозы для его жизни нет. "Все нормально, просто подъем артериального давления, ничего серьезного", - сказал Абухба.