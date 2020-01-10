Прокуратура проверит организацию перевозки спортсменов, попавших в ДТП под Пермью

ПЕРМЬ, 10 января. /ТАСС/. Прокуратура Краснокамска организовала проверку соблюдения правил дорожного движения участниками ДТП с автобусом, в котором ехали спортсмены, также будет проверена организация их перевозки. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Авария с участием автобуса и шести автомобилей произошла в пятницу днем на 472-м км автодороги М-7 "Волга" в районе города Краснокамска Пермского края. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель Lada Granta стал обгонять большегруз, а водитель двигавшейся по встречной полосе фуры, чтобы избежать столкновения, начал торможение, из-за чего прицеп вынесло на встречную полосу, в результате произошло столкновение семи транспортных средств: большегруза, "Газели", легковых автомобилей и автобуса с 36 пассажирами. По информации пресс-службы МЧС, в автобусе находились 37 человек, среди которых 35 детей в возрасте от 10 до 11 лет.

"Прокуратурой города Краснокамска организована проверка, в ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение всеми участниками дорожного движения правил дорожного движения с учетом погодных условий, безопасность дорожного движения. Будет проверена также организация групповых детских перевозок, все ли условия безопасности соблюдались", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе краевого Минздрава, всего в аварии пострадали 12 человек, из них шесть - дети. На данный момент они все отпущены домой, в том числе ребенок, который был госпитализирован.

В пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона ТАСС рассказали, что дети, попавшие в ДТП, ехали со сборов из Чайковского в Пермь, это воспитанники пермского клуба боевых единоборств "Скала".