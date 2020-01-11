Глава судебной системы Ирана распорядился ускорить расследование по сбитому самолету

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Председатель верховного суда Ирана Эбрахим Раиси распорядился в субботу ускорить расследование по сбитому иранскими ВС украинскому Boeing 737. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Судебные органы ВС Ирана должны в кратчайшие сроки собрать документы генерального штаба, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и Организации гражданской авиации, а также получить разъяснения со стороны официальных лиц", - заявил Раиси.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.