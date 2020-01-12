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Арестован напавший на сына Жванецкого в Москве студент МГИМО

Асылбек Хисами будет находиться под стражей два месяца

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца студента МГИМО Асылбека Хисами, который подозревается в ограблении сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения приезжему из Казахстана Хисами сроком на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). По имеющимся данным, Хисами - студент МГИМО", - сообщили в суде.

Нападение на Жванецкого-младшего произошло несколько дней назад возле ресторана на Минской улице в Москве. На сына писателя напали два человека, избили его и забрали часы и деньги. Материальный ущерб составил 13 тыс. рублей. Вскоре нападавших задержали. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело, второй пока находится в статусе свидетеля.

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