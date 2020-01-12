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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии

СК назвал мотив убийства главы центра "Э" Ингушетии

Мотивом убийства Ибрагима Эльджаркиева стала его служебная деятельность, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ установил, что мотивом убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его служебная деятельность. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсантъ". По его словам, у следствия нет данных, что он мог быть убит из мести или на религиозной почве.

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Краснов напомнил, что Главное управлению по расследованию особо важных дел СК расследует покушение на Эльджаркиева в Ингушетии и его убийство в Москве.

"Следствием установлена причастность к совершенным преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц. Действуя в составе организованной группы, они совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность. Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева", - сказал Краснов. "При этом у нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве", - подчеркнул он.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября 2019 года в Москве. В январе того же года машину полицейского обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. В рамках расследования уголовного дела арестованы 12 человек, еще один арестован заочно. Никто из них вину не признает.

Теги
РоссияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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