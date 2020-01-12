Пожарные ликвидировали возгорание в комплексе под Тверью

ТАСС, 12 января. Пожарные ликвидировали возгорание в загородном гостиничном комплексе "Конаково Ривер Клаб" в Конаковском районе Тверской области. Об этом в воскресенье рассказала ТАСС представитель ЕДДС Конаковского района Тверской области.

"Пожар ликвидирован в 21:35 мск", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, пожар на крыше комплекса "Конаково Ривер Клаб" возник около 19:47 мск в воскресенье, к борьбе с огнем привлекли 60 человек и 21 единицу техники, в том числе - пять единиц высотной техники. В гостиничном комплексе не было отдыхающих, с его территории эвакуировано порядка 50 сотрудников.

В новость внесены изменения (21:43 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.