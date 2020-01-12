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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Правительство Ирана создаст рабочую группу по расследованию крушения Boeing-737

Рабочая группа будет нести ответственность за расследование причини инцидента, а также за взаимодействие с семьями погибших

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Правительство Ирана создает специальную рабочую группу по расследованию обстоятельств катастрофы украинского самолета Boeing-737.

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Об этом заявил в воскресенье первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

"Создается рабочая группа по расследованию катастрофы самолета под руководством министра дорог и городского развития, в которую войдут министры обороны и логистики вооруженных сил, юстиции, иностранных дел, вице-президент по правовым вопросам, глава Фонда мучеников и ветеранов и официальный представитель правительства", - цитирует его агентство Fars.

По словам Джахангири, "рабочая группа будет нести ответственность за расследование причини инцидента, а также за взаимодействие с семьями погибших".

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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