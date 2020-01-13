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Политический кризис в Абхазии

Из здания администрации президента Абхазии похитили награды Хаджимбы

Представитель госслужбы охраны добавил, что в здании были вскрыты все сейфы и разграблена оружейная комната

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Награды президента Абхазии Рауля Хаджимбы, подавшего заявление о сложении полномочий, были украдены из здания администрации президента после того, как оно четыре дня удерживалось сторонниками оппозиции. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель госслужбы охраны.

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"Украдены все награды президента, вскрыты все сейфы в здании, разграблена оружейная комната", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье вечером Хаджимба направил в Народное собрание (парламент Республики Абхазия) заявление о сложении полномочий. Он возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки избранного президента Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. ЦИК в воскресенье назначил выборы на 22 марта. В пресс-службе Хаджимбы заявляли, что он обжалует решение ЦИК как принятое "на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия". Хаджимба также намерен обжаловать решение ЦИК о назначении повторных выборов.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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