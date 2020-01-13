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Число погибших в ДТП на трассе в Башкирии увеличилось до двух

По данным пресс-службы управления ГИБДД по республике, пострадали пять человек

УФА, 13 января. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с участием автомобилей Lada Kalina и Mitsubishi ASX в Хайбуллинском районе Башкирии увеличилось до двух - умер второй водитель. В ДТП пострадали еще пять человек, в том числе один ребенок, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

Авария произошла около 06:45 мск на 88-м километре автодороги Сибай - Акъяр. 

"В результате столкновения водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии. По уточненным данным, второй водитель скончался при транспортировке в медучреждение, пять пассажиров с обоих автомобилей с травмами доставлены в больницу. В числе пострадавших один ребенок. Подробности ДТП уточняются", - сказано в сообщении.

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