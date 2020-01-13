Число погибших в ДТП под Псковом увеличилось до четырех человек

ПСКОВ, 13 января. /ТАСС/. Число погибших в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Псковской области увеличилось до четырех человек. В больнице от полученных травм умер один из пешеходов, пытавшийся помочь участникам аварии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Ранее представители ведомства сообщали, что в результате ДТП погибли три человека, пострадали еще двое людей, подошедшие к месту аварии, чтобы помочь. Для оказания первой помощи к месту аварии подошел пешеход, а также водитель, проезжавший мимо. В этот момент их сбил Lexus. Пострадавшие были госпитализированы.

"Погиб водитель остановившегося авто - мужчина 1960 года рождения. В момент ДТП он был пешеходом", - сказала собеседница агентства.

Предварительной причиной инцидента полицейские называют обледенение дорожного покрытия. На месте работает следственно-оперативная группа. Руководство УМВД России по Псковской области взяло ситуацию с ДТП в Псковском районе на особый контроль.