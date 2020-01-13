{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших в ДТП под Псковом увеличилось до четырех человек

Ранее сообщалось о трех погибших

ПСКОВ, 13 января. /ТАСС/. Число погибших в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Псковской области увеличилось до четырех человек. В больнице от полученных травм умер один из пешеходов, пытавшийся помочь участникам аварии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Ранее представители ведомства сообщали, что в результате ДТП погибли три человека, пострадали еще двое людей, подошедшие к месту аварии, чтобы помочь. Для оказания первой помощи к месту аварии подошел пешеход, а также водитель, проезжавший мимо. В этот момент их сбил Lexus. Пострадавшие были госпитализированы.

"Погиб водитель остановившегося авто - мужчина 1960 года рождения. В момент ДТП он был пешеходом", - сказала собеседница агентства.

Предварительной причиной инцидента полицейские называют обледенение дорожного покрытия. На месте работает следственно-оперативная группа. Руководство УМВД России по Псковской области взяло ситуацию с ДТП в Псковском районе на особый контроль.

Теги
РоссияПсковская область
Реклама на ТАСС
СМИ: в Пакистане 26 человек погибли из-за ливней и снегопадов
В регионе отмечаются перебои в работе систем электроснабжения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС