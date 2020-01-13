Обвиняемый в покушении на убийство жены депутата в Москве признал вину

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Студент из Москвы Николай Фролов полностью признал вину и дал показания в рамках уголовного дела о покушении на убийство главного бухгалтера компании PBF GROUP Светланы Хананашвили. Об этом заявил следователь в Гагаринском суде Москвы, где в понедельник решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.

"Фролов был задержан 11 января, вину признал и дал признательные показания. Однако в связи с тем, что инкриминируемое ему преступление является тяжким, прошу избрать для него меру пресечения в виде ареста", - сказал представитель следствия, которого поддержал прокурор.

Гагаринский суд Москвы на два месяца отправил Фролова в СИЗО.

"Избрать в отношении обвиняемого Фролова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 марта", - огласил постановление судья.

Защита в свою очередь попросила отправить студента под домашний арест в связи с наличием у обвиняемого заболевания сердца.

Как стало известно в ходе судебного заседания, Фролов является студентом третьего курса РЭУ имени Плеханова.

Ранее суд арестовал директора частной школы "Русский Гарвард" Василису Маслову, которая на почве ревности, по данным следствия, "заказала" женщину своим бывшим ученикам.

Как сообщалось ранее, главного бухгалтера компании PBF GROUP, разрабатывающей и продающей банкам средства защиты от мошенничества с банковскими картами, несколько раз ударили ножом в живот и шею 9 января в Москве. Пострадавшая является женой муниципального депутата Академического района Москвы от партии "Яблоко" Михаила Хананашвили. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", затем его передали из МВД в следственные органы ГСУ СК по Москве, где оно расследуется уже по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

По подозрению в совершении указанного преступления задержан Николай Фролов, 1998 года рождения, и две молодые женщины 1999 и 1984 годов рождения - Ирина Погарченко и Василиса Маслова.

По версии следствия, в конце 2019 года Маслова решила убить супругу своего любовника. Вину арестованная не признает, а ее адвокат утверждает, что ее подзащитная беременна. Как уточнила ТАСС представитель столичного главка СК Юлия Иванова, женщина, работая директором одной из частных школ на юге столицы, привлекла двух бывших учеников к совершению убийства. Подкараулив женщину, один из подозреваемых ударил ее шесть раз ножом. Потерпевшая потеряла сознание, но ей вовремя оказали медпомощь и она выжила. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Сам Хананашвили заявил ранее в СМИ, что с Масловой его связывают только рабочие отношения.

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