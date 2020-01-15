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Лесные пожары в Австралии

Власти Австралии выделят пострадавшим от пожаров дополнительно более $40 млн

Эти средства предназначены для оплаты продуктов питания, коммунальных услуг, покупки одежды и топлива

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о дополнительных мерах государственной поддержки для пострадавших в результате лесных пожаров. Соответствующее заявлении главы правительства было опубликовано в среду на его официальном сайте.

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"Дополнительный пакет финансирования размером более 58 млн австралийских долларов ($40 млн США) станет стимулом для городов и общин, пострадавших в результате лесных пожаров. Мы надеемся, что эта поддержка поможет десяткам тысяч людей <…> пережить предстоящие дни и недели", - говорится в заявлении премьера.

В рамках пакета порядка 40 млн австралийских долларов ($27,5 млн) будут направлены в ряд городов и поселков, через которые прошли пожары, в качестве чрезвычайной материальной помощи. Эти средства предназначены для оплаты продуктов питания, коммунальных услуг, покупки одежды и топлива. "С учетом кризисной ситуации эта помощь будет предоставляться в виде денежных выплат для покрытия чрезвычайных расходов людей, которые работают или живут в пострадавших (от пожаров) районах", - отметил премьер.

Также в пакете предусмотрены дополнительные выплаты для 20 тыс. семей с детьми, которые получат по 400 австралийских долларов ($275,8) на каждого ребенка до 16 лет, имеющего право на материальную помощь в рамках правительственной программы поддержки пострадавших в результате стихийного бедствия.

Остальные средства - около 10 млн австралийских долларов ($6,8 млн) пойдут на организацию информационной кампании и оплаты финансово-консультационных услуг для пострадавших.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также ряд районов на юге страны. К настоящему моменту в результате пожаров на континенте уничтожены более 8,5 млн га леса порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 27 человек, в том числе четверо пожарных.

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АвстралияЛесные пожары в Австралии
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