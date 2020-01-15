Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре выросло до 75

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Число госпитализированных с кишечной инфекцией в городе Кизляре в Дагестане выросло до 75 человек, большинство из них дети. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в Центральной городской больнице Кизляра.

"В инфекционном отделении больницы Кизляра находятся 75 человек, из них 40 детей. Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

При этом, по официальным данным Минздрава Дагестана, в городской больнице Кизляра на лечении находятся 69 человек с диагнозом "острая кишечная инфекция".

"Среди пациентов 38 детей... Всего в ЦГБ Кизляра поступило 72 человека, из них - 39 детей. Однако двое взрослых и один ребенок выписано под расписку", - говорится в сообщении министерства.

Во вторник ТАСС сообщал, что в результате роста заболеваемости острой кишечной инфекцией в Центральную городскую больницу Кизляра в состоянии средней степени тяжести доставлены 32 человека. Пациентам с диагнозом "острая кишечная инфекция" оказывается вся необходимая медицинская помощь. В пресс-службе правительства республики сообщали, что причиной отравления могла стать водопроводная вода. В кизлярской больнице была организована работа инфекционного штаба, подача воды с одной из насосных станций города, где установлено несоответствие качества воды санитарным нормам, приостановлена.

Как рассказала ТАСС представитель администрации Кизляра, в среду в городе увеличено количество бригад, которые проводят подвидовые обходы, к ним присоединяются волонтеры - студенты медицинского училища.

"Продолжается подвоз воды на дворовые территории. Всего в этих домах [в микрорайоне, где произошло отравление] проживает около 180 человек. Сейчас идет замена ветхого водопровода на новый, прокладывается новая линия протяженностью 250 м. Произведено усиленное хлорирование воды", - рассказала представитель администрации.

СК РФ сообщил, что по факту отравления жителей возбуждено уголовное дело. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан по факту отравления жителей города Кизляра питьевой водой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В расследовании задействованы, в том числе, сотрудники и эксперты управления Роспотребнадзора республики, специалисты в области санитарно-эпидемиологической безопасности. Расследование уголовного дела продолжается", - заключили в СКР.