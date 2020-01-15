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Подозреваемого во взятках главу УГИБДД Новгородской области отпустили под домашний арест

Ранее суд продлил срок заключения под стражей Владимира Лонского до 3 марта 2020 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 января. /ТАСС/. Начальника Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области Владимира Лонского, ставшего фигурантом двух уголовных дел о получении взяток, отпустили под домашний арест. Новгородский областной суд рассмотрел жалобу полицейского и стороны защиты и принял решение изменить меру пресечения, сообщил ТАСС представитель пресс-службы облсуда в среду.

В отношении начальника областного УГИБДД возбуждены уголовные дела по подозрению в преступлениях, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере") и п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки путем вымогательства"). По решению Новгородского районного суда Лонский находился в СИЗО с июля 2019 года.

"[Рассмотрена] Апелляционная жалоба на постановление Новгородского районного суда от 26 декабря 2019 года, которым ему [Лонскому] был продлен срок содержания под стражей до 3 марта 2020 года. Новгородский областной суд изменил содержание под стражей на домашний арест", - сказал собеседник агентства.

В начале июля 2019 года начальник областного УГИБДД стал фигурантом двух уголовных дел: о получении взятки в крупном размере и о получении взятки путем вымогательства (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Лонский получил от гендиректора компании, связанной с грузовым транспортом, взятку 300 тыс. рублей и бутылку коньяка стоимостью почти 4 тыс. рублей. Эти деньги предназначались для организации сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории Новгородской области. Второй эпизод, который следователи расценивают как взятку с вымогательством, связан с получением асфальтовой крошки от одной из дорожных организаций.

Как ТАСС сообщали в региональном УМВД, подозреваемый отстранен от занимаемой должности, если его вину докажут следствие и суд, его уволят из органов внутренних дел.

Теги
РоссияНовгородская область
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