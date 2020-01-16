Бастрыкин передал дело о стрельбе в суде в Новокузнецке в центральный аппарат СК

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту стрельбы в суде Новокузнецка в центральный аппарат ведомства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовное дело о стрельбе в мировом суде в Новокузнецке для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства, - сообщила Петренко. - Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать действия задержанного мужчины с учетом смерти одного из потерпевших и предъявить ему соответствующее обвинение".

Ранее Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК в Новокузнецк для расследования происшествия. Сейчас ведется допрос нападавшего.

В четверг утром 45-летний мужчина устроил стрельбу из ружья в здании судебных участков № 1 и 2 Новокузнецкого судебного района, где работают мировые судьи. Очевидец происшествия успел нажать на тревожную кнопку.

При входе мужчина выстрелил в судебного пристава, пытавшегося его остановить, после чего прошел в кабинет и выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля. Нападавшего задержали приставы и сотрудники Росгвардии. Пострадавший судебный пристав умер от огнестрельных ранений в машине скорой помощи, потерпевшие госпитализированы.

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