{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Александра Винника

Адвокат Винника заявила, что ей не дают возможности вовремя подать документы в его защиту

Ранее кандидатуру председателя Госсовета Екатерини Сакелларопулу выдвинули на пост президента страны и она заявила, что по этой причине перестает исполнять свои судебные обязанности

АФИНЫ, 16 января. /ТАСС/. Адвокатов россиянина Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в тюремном заключении в Греции, лишают возможности подать доверенности и другие документы в защиту россиянина к назначенному сроку в Государственный совет - Верховный административный суд Греции. Об этом сообщила в четверг журналистам греческий адвокат россиянина Зои Константопулу, бывшая спикером парламента Греции с февраля по октябрь 2015 года и являющаяся в настоящее время лидером левой непарламентской партии "Курс на свободу".

На эту тему
Что известно о деле Александра Винника

Константопулу обвинила в обструкции греческое правительство и председателя Госсовета Екатерини Сакелларопулу, кандидатуру которой премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду выдвинул на пост президента страны. Сакелларопулу дала согласие на это выдвижение и заявила в среду, что по этой причине перестает исполнять свои судебные обязанности. "Сакелларопулу сотрудничала и сотрудничает, работала и работает над тем, чтобы доставить "на тарелочке голову" Александра Винника во Францию и США и лишить основных прав Александра Винника, который уже 28-й день проводит голодовку, - подчеркнула Константопулу. - В течение полутора часов по распоряжению правительства, которое выдвинуло кандидатуру Сакелларопулу [на пост президента Греции], нотариус и переводчик не имеют возможности связаться с Александром Винником в его больничной камере, где он находится под стражей, для того, чтобы он мог подписать доверенность и заявления Государственному совету о своих правах. При этом крайний срок подачи документов со стороны защиты истекает в 14:30 (15:30 мск)".

"Председатель Государственного совета Екатерини Сакелларопулу, которая вчера была предложена премьер-министром на пост следующего президента республики, заявила, что этим в ее лице <…> оказывается честь как правосудию Греции, так и современным греческим женщинам. И еще она говорила о верховенстве закона и прав. Это - провокационное, оруэлловское утверждение", - подчеркнула Константопулу.

По ее мнению, "имя госпожи Сакелларопулу будет внесено в историю рядом с именем Теодороса Пангалоса в деле Оджалана".

Бывший министр иностранных дел Греции Теодорос Пангалос подал в отставку в феврале 1999 года со своего поста из-за манипуляций в деле курдского лидера Абдуллы Оджалана, который бежал в Грецию, потом был доставлен греческими спецслужбами в посольство Греции в Кении, где ему обещали оформить на подставное лицо паспорт ЮАР. Однако затем Оджалана вывезли вместо обещанной Голландии в аэропорт Найроби, где его передали специально прибывшей из Турции группе захвата. Операция проводилась с прямого ведома и согласия президента США Билла Клинтона. С 1999 года Оджалан отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.

Решение Госсовета

Пленум Государственного совета - Верховного административного суда Греции дал 10 января защите Винника время до 14:30 часов (15:30 мск) 16 января на предоставление дополнительных документов для подтверждения своей позиции. Об этом тогда заявила сама председатель суда Сакелларопулу. На заседании, которое длилось с перерывами почти 12 часов, заслушивались аргументы защиты, которая требовала отменить как нарушающее права человека решение министра юстиции Греции о последовательной экстрадиции Винника во Францию, США и Россию. Защита просила дать минимум 60 дней для предоставления дополнительных документов, однако Сакелларопулу заявила, что "не может дать больше времени", так как 26 января истекает максимальный 30-месячный срок содержания россиянина в предварительном заключении.

 

Теги
ГрецияДело Александра Винника
Реклама на ТАСС
В Кабо-Верде умер российский моряк, задержанный по делу о контрабанде наркотиков
Посольство России проводит консультации по организации транспортировки тела Сергея Животова в Мурманск, где он проживал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС