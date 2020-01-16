Адвокат Винника заявила, что ей не дают возможности вовремя подать документы в его защиту

АФИНЫ, 16 января. /ТАСС/. Адвокатов россиянина Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в тюремном заключении в Греции, лишают возможности подать доверенности и другие документы в защиту россиянина к назначенному сроку в Государственный совет - Верховный административный суд Греции. Об этом сообщила в четверг журналистам греческий адвокат россиянина Зои Константопулу, бывшая спикером парламента Греции с февраля по октябрь 2015 года и являющаяся в настоящее время лидером левой непарламентской партии "Курс на свободу".

Константопулу обвинила в обструкции греческое правительство и председателя Госсовета Екатерини Сакелларопулу, кандидатуру которой премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду выдвинул на пост президента страны. Сакелларопулу дала согласие на это выдвижение и заявила в среду, что по этой причине перестает исполнять свои судебные обязанности. "Сакелларопулу сотрудничала и сотрудничает, работала и работает над тем, чтобы доставить "на тарелочке голову" Александра Винника во Францию и США и лишить основных прав Александра Винника, который уже 28-й день проводит голодовку, - подчеркнула Константопулу. - В течение полутора часов по распоряжению правительства, которое выдвинуло кандидатуру Сакелларопулу [на пост президента Греции], нотариус и переводчик не имеют возможности связаться с Александром Винником в его больничной камере, где он находится под стражей, для того, чтобы он мог подписать доверенность и заявления Государственному совету о своих правах. При этом крайний срок подачи документов со стороны защиты истекает в 14:30 (15:30 мск)".

"Председатель Государственного совета Екатерини Сакелларопулу, которая вчера была предложена премьер-министром на пост следующего президента республики, заявила, что этим в ее лице <…> оказывается честь как правосудию Греции, так и современным греческим женщинам. И еще она говорила о верховенстве закона и прав. Это - провокационное, оруэлловское утверждение", - подчеркнула Константопулу.

По ее мнению, "имя госпожи Сакелларопулу будет внесено в историю рядом с именем Теодороса Пангалоса в деле Оджалана".

Бывший министр иностранных дел Греции Теодорос Пангалос подал в отставку в феврале 1999 года со своего поста из-за манипуляций в деле курдского лидера Абдуллы Оджалана, который бежал в Грецию, потом был доставлен греческими спецслужбами в посольство Греции в Кении, где ему обещали оформить на подставное лицо паспорт ЮАР. Однако затем Оджалана вывезли вместо обещанной Голландии в аэропорт Найроби, где его передали специально прибывшей из Турции группе захвата. Операция проводилась с прямого ведома и согласия президента США Билла Клинтона. С 1999 года Оджалан отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.

Решение Госсовета

Пленум Государственного совета - Верховного административного суда Греции дал 10 января защите Винника время до 14:30 часов (15:30 мск) 16 января на предоставление дополнительных документов для подтверждения своей позиции. Об этом тогда заявила сама председатель суда Сакелларопулу. На заседании, которое длилось с перерывами почти 12 часов, заслушивались аргументы защиты, которая требовала отменить как нарушающее права человека решение министра юстиции Греции о последовательной экстрадиции Винника во Францию, США и Россию. Защита просила дать минимум 60 дней для предоставления дополнительных документов, однако Сакелларопулу заявила, что "не может дать больше времени", так как 26 января истекает максимальный 30-месячный срок содержания россиянина в предварительном заключении.