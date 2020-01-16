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Расследование ЧП с SSJ-100

Адвокат считает, что дело о крушении SSJ-100 в Шереметьево не может быть передано в суд

Адвокат обвиняемого пилота пояснила, что Евдокимов сажал неуправляемое воздушное судно после поражения молнией, которая вывела системы управления из строя

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Защита командира экипажа самолета Sukhoi Superjet Дениса Евдокимова, обвиняемого в крушении лайнера в аэропорту Шереметьево, считает, что уголовное дело не может быть передано в суд с теми материалами, которые сейчас имеются в данном деле.

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"Дело в таком виде, в каком оно есть сейчас, не может быть передано в суд", - сообщила адвокат Наталья Митусова в четверг пресс-конференции в информационном агентстве "Национальная служба новостей". Она пояснила, что Евдокимов сажал неуправляемое воздушное судно после поражения молнией, которая вывела системы управления из строя. "Мы считаем, что причины - это недостаточная молниезащита самолета и неправильная проектировка шасси", - пояснила адвокат. Она добавила, что позиция его подзащитного не изменилась, вину он не признает.

Как сообщил ранее зампредседателя СК РФ Игорь Краснов, следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет. При этом Краснов подчеркнул, что были изучены доводы авиакомпании и самого пилота, и следствие пришло к выводу, что самолет здесь не при чем.

Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. По данным следствия, Евдокимов имел специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, но "своими действиями, создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна". Расследование уголовного дела завершено. Пилот находится под подпиской о невыезде, в настоящее время его защита знакомится с материалами дела

Авария произошла 5 мая 2019 года, в результате жесткой посадки погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров, также был причинен имущественный ущерб собственнику воздушного судна - АО "ВЭБ-лизинг" - в размере 1,5 млрд рублей в связи с утратой самолета.

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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