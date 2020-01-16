Суд над задержанными в Кабо-Верде моряками из России должен начаться до конца января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Суд над российскими моряками, задержанными в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде крупной партии наркотиков, должен начаться до конца января. Об этом сообщил в четверг ТАСС депутат Госдумы Алексей Веллер, координирующий взаимодействие адвоката моряков и их семей.

"Суд должен начаться до конца этого месяца", - сказал собеседник агентства.

Веллер также сообщил, что состояние моряков не вызывает опасений.

Ранее Веллер на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что Сергей Животов - один из задержанных моряков - на этой неделе умер в больнице в Кабо-Верде от болезни, куда его перевели из тюрьмы. Позже посольство РФ в Республике Кабо-Верде сообщило, что причиной смери стали осложнения, вызванные хроническим язвенным колитом.

"Состояние здоровья остальных моряков не вызывает опасений на сегодняшний день. Оно нормальное", - сообщил ТАСС депутат.

В посольстве ранее также сообщали, что уже оповестили родственников о смерти моряка и ведут консультации по организации транспортировки тела в Мурманск, где он проживал. Веллер также сообщил ТАСС, что транспортировка тела в Россию является "сложным вопросом".

"Относительно транспортировки тела - это сложный вопрос. Все упирается в деньги - стоимость оценивается €9-10 тыс. <…> То, что собрал фонд под моим кураторством, в первую очередь идет на оплату услуг адвокатов. Поэтому сейчас мы ведем переговоры с семьей и посольством и ищем оптимальное решение", - сказал собеседник агентства.

Шедшее под флагом Панамы грузовое судно ESER, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Прая в январе 2019 года. По данным посольства РФ в Кабо-Верде, правоохранительные органы подозревают моряков в контрабанде наркотиков - более 9 тонн кокаина. Под стражу были взяты 12 россиян, девять из которых - жители Мурманска. В феврале прошлого года власти Кабо-Верде приняли решение поместить всех россиян в тюрьму "Сан Мартиньш".