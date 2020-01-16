Винник просит вмешаться в его дело всех, кто защищает права человека

АФИНЫ, 16 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Винник, находящийся с июля 2017 года в греческой тюрьме, просит вмешаться в его дело всех тех, кто защищает права человека. Об этом говорится в заявлении россиянина, которое в переводе на греческий язык было распространено в четверг его адвокатами.

"Я - человек без прав, которого незаконно держат в тюремном заключении в Греции 30 месяцев без предъявления каких-либо обвинений, - отметил Винник. - Они хотят убить меня за мои ноу-хау. Они хотят моей головы на тарелочке только и только из-за моих знаний и технологических способностей".

Россиянин подчеркнул, что его "подвергают пыткам и психологической войне, чтобы сломать". "Они не позволяют мне подышать свежим воздухом, последний раз, когда меня выводили на прогулку в тюремный двор на несколько минут, был в канун Нового года, 31 декабря 2019 года. Мой адвокат Зоя Константопулу сказала мне: "Это твоя последняя прогулка за десятилетие". А я ответил: "Может быть, это последняя прогулка в моей жизни".

Винник отметил, что проводит голодовку уже 28-й день. "Я не знаю, увижу ли я когда-нибудь снова своих детей и жену. Сегодня они два часа мешали нотариусу зайти в мою палату, чтобы я мог воспользоваться своими правами и подписать, как я просил, доверенность на реализацию моих прав", - подчеркнул россиянин.

По его словам, он узнал, что председатель Государственного совета - Верховного административного суда Греции Екатерини Сакелларопулу после того, что она сделала в рамках его дела, была выдвинута кандидатом в президенты Греческой Республики. "Она отдала мою голову на тарелочке, и теперь ее выдвигают на пост главы греческого государства. Какая у меня надежда перед лицом такой власти, перед лицом правительств США и Франции? Двух государств, куда не ступала моя нога, но которые хотят получить меня на свои территории, чтобы использовать меня как человеческий боеприпас против моей страны, России", - подчеркнул Винник.

"Я прошу помощи каждого сознательного человека. Я призываю вмешаться тех, кто защищает права человека. Сегодня - я, завтра будет один из вас. Не позволяйте им [делать это]", - заключил россиянин.

Решение Верховного суда

Пленум Государственного совета, на котором председательствовала Сакелларопулу, дал 10 января защите Винника время до 14:30 (15:30 мск) 16 января на предоставление дополнительных документов для подтверждения своей позиции. На заседании, которое длилось с перерывами почти 12 часов, заслушивались аргументы защиты, которая требовала отменить как нарушающее права человека решение министра юстиции Греции о последовательной экстрадиции Винника во Францию, США и Россию. Защита просила дать минимум 60 дней для предоставления дополнительных документов, однако Сакелларопулу заявила, что "не может дать больше времени", так как 26 января истекает максимальный 30-месячный срок содержания россиянина в предварительном заключении.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду предложил кандидатуру Сакелларопулу на пост президента страны. Голосование по кандидатуре в парламенте пройдет 22 января.