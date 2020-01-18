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Деятельность 11 ячеек ИГ пресекли в Дагестане в 2019 году

Ячейки действовали в Буйнакске, Дербенте, Каспийске, Кизляре и Махачкале

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в 2019 году пресекли в Дагестане деятельность 11 законспирированных ячеек террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ. Об этом сообщил в ходе заседания антитеррористической комиссии в Дагестане с участием главы республики Владимира Васильева заместитель директора ФСБ России - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Сироткин.

"Несмотря на достигнутые результаты, на территории республики продолжают распространяться предпосылки к формированию новых террористических групп из числа сторонников радикальных религиозных сфер. Подтверждением служит пресечение в 2019 году деятельности 11 законспирированных ячеек международной террористической организации "Исламское государство" общей численностью более 30 человек", - сказал он.

Ячейки действовали в нескольких районах республики, в Буйнакске, Дербенте, Каспийске, Кизляре, Махачкале. Вместе с тем Сироткин отметил положительные итоги усиливаемой профилактической работы. "Принятыми силовыми ведомствами мерами удалось не допустить в 2019 году совершения в регионе террористических актов, преступлений террористической направленности, в значительной степени [удалось] разобщить деятельность пособников идеологии терроризма", - подчеркнул он.

Ранее председатель НАК и директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в общей сложности на Северном Кавказе в 2019 году было предотвращено 15 преступлений террористической направленности.

Теги
РоссияДагестан
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НАК: в число участников законспирированных ячеек ИГ в Дагестане входили школьники
В 2019 году сотрудники правоохранительных органов пресекли в Дагестане деятельность 11 подобных ячеек
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